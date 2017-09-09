Стеснительность пациентов — причина запущенности болезней

По данным, обнародованным британскими исследователями, множество людей, страдающих от заболеваний «интимного характера», предпочитают молча страдать, чем идти к врачу с «такими срамными проблемами».

Результаты исследования, опубликованные в отчете «Руководство к личному здоровью», показывают, что многие люди избегают врача и в тех случаях, когда обнаруживают уплотнения в груди или яичках. В данном случае помимо стыда ими руководит и страх услышать от врача «раковый приговор».



По утверждению ученых, люди совершенно напрасно страдают от венерических заболеваний, недержания мочи, излишней волосатости и от различных фобий. Они предпочитают молча «нести свой крест» вместо того, чтобы под наблюдением опытного специалиста навсегда избавиться от мучавших их проблем, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Автор отчета доктор Энн Робинсон утверждает: «Из-за того, что функционирование многих частей человеческого тела стало неким табу, люди чувствуют себя особенно неловко, когда им нужно говорить на эти темы даже со специалистом. Многие просто изолируются от мира и предпочитают страдать молча».

Что же качается врачей, то им доктор Робинсон предлагает использовать доступный язык для объяснения медицинских особенностей того или иного заболевания, а не прикрываться латинскими и греческими терминами. К «понятному» врачу стеснительные пациенты пойдут охотнее

medicus.ru