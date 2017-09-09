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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Холестерин: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-09 10:04:45
    Холестерин — загадка современной науки. О нем написаны тонны научной литературы. Загадочности поубавилось, но проблемы, связанные с холестерином, остались.

    Особое внимание к холестерину было привлечено тогда, когда вдруг обнаружилось, что большая часть населения планеты в той или иной степени больна атеросклерозом (поражением сосудов в результате отложения в них холестерина).

    Как ни странно, большим толчком к изучению атеросклероза и, соответственно, холестерина послужила война между Кореей и США. Все погибшие молодые солдаты США подвергались тщательному патологоанатомическому исследованию (вскрытию). Каково же было изумление исследователей, когда они обнаружили выраженный атеросклероз артерий сердца у 50% погибших солдат в возрасте 221 года. У некоторых из них сосуды сердца были сужены более чем на 50%. При жизни у этих солдат не было никаких симптомов сосудистых заболеваний, ведь первые симптомы появляются лишь только тогда, когда просвет сосуда закрыт уже на 75%.

    В результате этих исследований в Америке начался «холестериновый бум». Американцы рассудили так: уж если у молодежи атеросклероз развит до такой степени, то что же говорить о нас, людях зрелого возраста? Сразу же было образен внимание на то, что большинство смертей в США связано с атеросклерозом. В те времена американцы в первую очередь умирали от инфарктов, инсулинов, сосудистых заболеваний ног и т.д.

    Была создана и щедро финансировалась Общенациональна программа США по борьбе с атеросклерозом. Эта программа включала в себя исследования по биохимии холестерина, создание «рациональной американской диеты с исключением из пищи жиров, сахара, соли и холестерина. Началась компания против курения и употребления алкоголя. Пропаганда высокой физической активности чуть не затмила в средствах массовой информации все остальные виды рекламы. Было создано множество диетических продуктов без холестерина и много лекарств, снижающих содержание холестерина в организме. В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом, резко поползла вниз.

    sportzal.com

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