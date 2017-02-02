Следственный изолятор – на европейский уровень Опубликовано: В нынешнем административном центре Луганщины Северодонецке действующий изолятор временного содержания сейчас приводят в соответствие с европейскими нормами. Это позволит улучшить организацию процессуальных следственных действий, поскольку отпадет необходимость пользоваться СИЗО других городов.

Интересно, что в этом следственном изоляторе на улице Партизанской, на которой располагалось Главное управление Национальной полиции в Луганской области, определенное время жили переехавшие из неподконтрольной территории полицейские. Они относились к ситуации с юмором: так ближе к работе.

Старший инспектор по особым поручениям Управления обеспечения прав человека Ирина Ломкова (до назначения на эту должность она служила патрульным полицейским) рассказала, что здание СИЗО было сильно повреждено в 2014 году, и теперь его на просто ремонтируют, а реконструируют.

Омбудсмен местной полиции также сообщила, что новый изолятор будет обустроен согласно современным нормам, стандартам и правилам, в том числе по площади камер. Улучшаются его технические характеристики, охрана оснащается системой видеоконтроля.

Примечательно, что улучшится и питания задержанных. Для этого намечено внедрить пилотный проект, по одесскому опыту. Там используют качественное замороженное питание, Оно подвергается быстрой заморозке и упаковывается в одноразовую посуду. Стоимость его несколько выше обычного, зато решается целый ряд проблем.

Семен Перцовский, «Восточное партнерство»

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