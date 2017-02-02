Украина увеличила импорт газа в январе Опубликовано: По словацкому газотранспортному коридору поступило 1,3 млрд кубометров.

Украина в январе 2017 года увеличила импорт природного газа на 58,8% (на 538,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 1,45 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.

"Традиционно больше всего голубого топлива поступало по словацкому газотранспортному коридору – 1,3 млрд куб. м, а по венгерскому и польскому по 0,1 млрд куб. м", – говорится в сообщении.

Как известно, Украина не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом уже более 14 месяцев, закупая газ у западных поставщиков.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Украина сократила импорт природного газа на треть – 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.