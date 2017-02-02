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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина увеличила импорт газа в январе
    Опубликовано: 2017-02-02 17:30:30

    По словацкому газотранспортному коридору поступило 1,3 млрд кубометров.
    Украина в январе 2017 года увеличила импорт природного газа на 58,8% (на 538,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 1,45 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.
    "Традиционно больше всего голубого топлива поступало по словацкому газотранспортному коридору – 1,3 млрд куб. м, а по венгерскому и польскому по 0,1 млрд куб. м", – говорится в сообщении.
    Как известно, Украина не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом уже более 14 месяцев, закупая газ у западных поставщиков.
    Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Украина сократила импорт природного газа на треть – 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

    Инф. korrespondent.net

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